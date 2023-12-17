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Комбриг ВСУ Яцычин: французские САУ Caesar не подходят для конфликта на Украине

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Командир бригады украинской армии Ян Яцычин в интервью изданию Le Monde заявил, что самоходные  артиллерийские установки Caesar французского производства, которые Париж передал ВСУ, не подходят для конфликта на Украине.

Яцычин заявил, что Caesar является скорострельной и высокоточной установкой, однако сам он очень редко использует её. Украинский комбриг объяснил это тем, что французские «самоходки» слишком хрупкие и «плохо приспособлены к реалиям войны».

Также он заявил о слишком больших размерах этого орудия, из-за чего оно становится мишенью для батарейного огня.

Кроме того, украинский военный пошутил над тем, что Caesar чрезмерно восприимчива к грязи.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с начала украинского контрнаступления Вооружённые силы России уничтожили 747 танков украинской армии и почти 2,3 тыс. бронемашин.

12 декабря военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что западная техника ВСУ начала массово выходить из строя из-за осадков в виде ледяного дождя в Луганской Народной Республике.

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