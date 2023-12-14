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Путин: с начала контрнаступления ВСУ Россия уничтожила 747 украинских танков

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Президент России Владимир Путин заявил, что с начала украинского контрнаступления Вооружённые силы России уничтожили 747 танков украинской армии и почти 2,3 тыс. бронемашин.

Об этом глава государства сказал в ходе пресс-конференции.

Как отметил российский лидер, Украина получила от западных стран всё необходимое вооружение.

«Только начиная с так называемого контрнаступления Россия уничтожила 747 танков, это данные на вчерашний вечер, почти 2,3 тыс. бронемашин различного класса», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что это и есть демилитаризация.

RT ведёт текстовую трансляцию, а также видеотрансляцию.

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