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Лавров: затягивание военных действий усложнит условия для переговоров по Украине

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что чем дольше будут продолжаться военные действия, тем сложнее будут условия, при которых могут начаться мирные переговоры между Россией и Украиной.

Об этом дипломат сказал по итогам заседания коллегий МИД России и Белоруссии.

«Чем дольше они (западные страны. — RT) будут заставлять (Владимира. — RT) Зеленского вести войну, тем более сложными для них будут те условия, в которых переговоры могут начаться», — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Киевом.

Ранее российский президент Владимир Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учёте текущих реалий.

Сергей Лавров заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны двое, как в танго, а Украина и её западные кураторы танцуют брейк-данс.

Также Лавров заявил, что Россия до сих пор не видит сигналов Киева и его «хозяев» о готовности к политическому урегулированию.

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