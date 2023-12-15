Лавров: затягивание военных действий усложнит условия для переговоров по Украине

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что чем дольше будут продолжаться военные действия, тем сложнее будут условия, при которых могут начаться мирные переговоры между Россией и Украиной.

Об этом дипломат сказал по итогам заседания коллегий МИД России и Белоруссии.

«Чем дольше они (западные страны. — RT) будут заставлять (Владимира. — RT) Зеленского вести войну, тем более сложными для них будут те условия, в которых переговоры могут начаться», — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Киевом.

Ранее российский президент Владимир Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учёте текущих реалий.

Сергей Лавров заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны двое, как в танго, а Украина и её западные кураторы танцуют брейк-данс.

Также Лавров заявил, что Россия до сих пор не видит сигналов Киева и его «хозяев» о готовности к политическому урегулированию.