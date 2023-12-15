Лавров: затягивание военных действий усложнит условия для переговоров по Украине
Об этом дипломат сказал по итогам заседания коллегий МИД России и Белоруссии.
«Чем дольше они (западные страны. — RT) будут заставлять (Владимира. — RT) Зеленского вести войну, тем более сложными для них будут те условия, в которых переговоры могут начаться», — подчеркнул Лавров.
Он добавил, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Киевом.
Ранее российский президент Владимир Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учёте текущих реалий.
Сергей Лавров заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны двое, как в танго, а Украина и её западные кураторы танцуют брейк-данс.
Также Лавров заявил, что Россия до сих пор не видит сигналов Киева и его «хозяев» о готовности к политическому урегулированию.