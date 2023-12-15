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Лавров: Запад не понимает расклад сил, если верит в победу киевского режима

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Западные чиновники, которые считают возможной победу нацистского режима на Украине над Россией, не понимают расклада сил, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров: Запад не понимает расклад сил, если верит в победу киевского режима
  • globallookpress.com

«Если кто-то обуславливает будущие контакты с Россией необходимостью победы нацистского режима над Российской Федерацией, во-первых, этот человек ничего не смыслит в политике и ничего не понимает в реальных раскладах сил», — сказал он.

Во-вторых, с такими людьми России разговаривать не о чем, подчеркнул он.

Министр также подчеркнул, что западным странам пора осознать тупиковость развязанной ими войны против Российской Федерации руками режима Владимира Зеленского.

Российский президент Владимир Путин накануне заявил, что Вооружённые силы России улучшают своё положение практически по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации.

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