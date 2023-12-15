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Лавров: Западу пора принять тупиковость затеянной им войны против России

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западным странам пора осознать тупиковость развязанной ими войны против Российской Федерации руками режима Владимира Зеленского.
Лавров: Западу пора принять тупиковость затеянной им войны против России
  • globallookpress.com

В ходе пресс-конференции с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником он отметил, что США и ЕС уже испытывают трудности в поиске средств для Киева, который не смог оправдать надежд.

Лавров подчеркнул, что российская сторона слышит разговоры представителей Запада о том, что пора сокращать военную поддержку Украины.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет победить Россию даже при поддержке Запада.

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