Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западным странам пора осознать тупиковость развязанной ими войны против Российской Федерации руками режима Владимира Зеленского.

В ходе пресс-конференции с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником он отметил, что США и ЕС уже испытывают трудности в поиске средств для Киева, который не смог оправдать надежд.

Лавров подчеркнул, что российская сторона слышит разговоры представителей Запада о том, что пора сокращать военную поддержку Украины.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет победить Россию даже при поддержке Запада.