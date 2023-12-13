NYT: для Украины настало время критических испытаний

Украинский конфликт достиг критического момента: Киев больше не уверен в успехе на фронте, тогда как Россия подтвердила способность победить в затяжном противостоянии, пишет The New York Times.

Газета отмечает, что «атмосфера самоуверенности» Владимира Зеленского, которую он демонстрировал ранее, контрастировала с его срочной поездкой в Вашингтон.

Призывы Зеленского продолжить финансирование военной помощи Украине не нашли отклика у республиканцев в конгрессе, которые настаивают на том, что дополнительная помощь Киеву может быть оказана только вместе с «подавлением миграции на южной границе Соединённых Штатов», напоминает издание.

Вместе с этим над перспективами Киева «нависает возможное возвращение к власти в 2025 году бывшего президента Дональда Трампа», добавили журналисты.

Президент США Джо Байден ранее обвинил республиканцев конгресса в том, что они «дарят Владимиру Путину величайший рождественский подарок», отказавшись от согласования пакета военной помощи для Украины.

Перед уходом на каникулы палата представителей США не планирует рассматривать запрос Белого дома о новой помощи Украине.

Как писало агентство Bloomberg, Зеленский умолял конгрессменов о новой финансовой помощи и обещал, что Украина будет призывать больше мужчин старше 45 лет.