В Молдавии судьи обвинили премьера в нарушении принципа разделения власти

Ассоциация судей Молдавии обвинила премьер-министра республики Дорина Речана, выступившего с критикой в адрес судей из-за решения по партии «Шанс», в нарушении принципа разделения власти.

«Мы выражаем глубокую обеспокоенность и неодобрение в связи с недавними заявлениями премьер-министра Речана, которые прозвучали в ходе заседания правительства 13 декабря 2023 года... Они представляют собой серьёзное нарушение принципа разделения властей и независимости судебной власти», — цитирует заявление РИА Новости.

В ассоциации отметили, что нападки на судей, будь то словесные, со стороны представителей исполнительной или иной власти, подрывают доверие общества к правосудию и могут пагубно сказаться на беспристрастности и эффективности судебной власти.

Ранее Речан раскритиковал решение Апелляционной палаты Кишинёва, которое признаёт незаконным отстранение кандидатов партии «Шанс» от участия в прошедших в ноябре всеобщих выборов в местные органы власти.

3 ноября правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии отстранила кандидатов от «Шанса» от участия во всеобщих выборах в местные органы власти. Это решение было принято за два дня до выборов. После этого оппозиционеры обратились в суд с 35 исками.

12 декабря Апелляционная палата Кишинёва вынесла постановление об отмене решения комиссии по ЧС, которым кандидаты от «Шанса» были сняты с выборов.