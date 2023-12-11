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Экс-президент Франции Саркози: Украина должна быть мостом между Россией и ЕС

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Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что Украина должна служить мостом между Россией и Европой, а не стремиться в НАТО.
Экс-президент Франции Саркози: Украина должна быть мостом между Россией и ЕС
  • Gettyimages.ru

В интервью испанской газете El Mundo он напомнил, что был против вступления Грузии и Украины в альянс ещё во время собственного президентства, и конфликт на Украине не изменил его мнения.

Саркози назвал неправильным стремление Киева любой ценой защитить членство Украины в НАТО.

По его словам, призвание украинских властей должно заключаться в том, чтобы оставить Украину нейтральной страной.

Ранее Владимир Зеленский выразил сомнение, что Украина в будущем присоединится к НАТО.

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