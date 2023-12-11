Экс-президент Франции Саркози: Украина должна быть мостом между Россией и ЕС
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В интервью испанской газете El Mundo он напомнил, что был против вступления Грузии и Украины в альянс ещё во время собственного президентства, и конфликт на Украине не изменил его мнения.
Саркози назвал неправильным стремление Киева любой ценой защитить членство Украины в НАТО.
По его словам, призвание украинских властей должно заключаться в том, чтобы оставить Украину нейтральной страной.
Ранее Владимир Зеленский выразил сомнение, что Украина в будущем присоединится к НАТО.