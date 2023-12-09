GT: украинский конфликт переходит в фазу, на которой возможны переговоры

Украинский конфликт переходит в следующую фазу, на которой возможно начало переговоров между Россией и Украиной, пишет издание Global Times.

Как отметил автор материала, новое украинское контрнаступление представляется маловероятным на фоне финансовых, физических и стратегических издержек Киева.

«Поэтому возможно, что скоро откроется окно для возобновления мирных переговоров», — говорится в статье.

Ранее российский президент Владимир Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учёте текущих реалий.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны двое, как в танго, а Украина и её западные кураторы танцуют брейк-данс.

Также Лавров заявил, что Россия до сих пор не видит сигналов Киева и его «хозяев» о готовности к политическому урегулированию.