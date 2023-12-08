Бывший американский посол в Киеве Уильям Тейлор предрёк Украине раздел территории без помощи НАТО.

Как пишет газета Washington Post, по мнению Тейлора, украинским властям придётся согласиться на «корейский сценарий», если это вообще будет интересно России.

По его словам, либо НАТО согласится увеличить поддержку Украины, либо «Украина будет сражаться с недостаточной силой и в конечном итоге ей придётся согласиться на раздел по корейскому примеру».

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что у Киева не получится резко снизить зависимость от помощи других стран даже после завершения конфликта.

Он также отметил, что в настоящий момент украинский бюджет способен покрывать только военные расходы, а все остальные статьи финансируются за счёт денег партнёров Киева.

В свою очередь, первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко заявил, что без помощи Международного валютного фонда (МВФ) на Украине всё посыплется как домино.