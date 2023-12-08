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ВС России в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили шесть арторудий ВСУ

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Группировка войск «Юг» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила шесть арторудий ВСУ.

Об этом, как информирует ТАСС, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Отмечается, что речь идёт о 155-мм самоходной артиллерийской установке М-109 Palladin, двух 152-мм самоходных артустановках «Акация», 122-мм самоходной артустановке 2С1 «Гвоздика», 122-мм гаубице Д-30, 105-мм орудии М-119».

Также группировка войск «Юг» отразила две атаки 67-й мехбригады ВСУ в районе Клещеевки.

Ранее расчёты FPV-дронов ВДВ уничтожили военных ВСУ в укрытии под Артёмовском.

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