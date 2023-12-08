Группировка войск «Юг» отразила две атаки 67-й мехбригады ВСУ в районе Клещеевки
Начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев заявил, что российские военные отразили две атаки 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Клещеевки.
Об этом информирует ТАСС.
«Потери противника составили до 175 военнослужащих убитыми и ранеными», — говорится в сообщении.
Ранее расчёты FPV-дронов ВДВ уничтожили военных ВСУ в укрытии под Артёмовском.
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