Расчёты FPV-дронов ВДВ уничтожили военных ВСУ в укрытии под Артёмовском
Расчёты FPV-дронов ВДВ уничтожили украинских военных в укрытии под Артёмовском, сообщили в Минобороны России.
«Беспилотник барражировал в воздухе, зафиксировал цель, выполнил пикирование и нанёс удар по объекту ВСУ, уничтожив его», — передаёт РИА Новости.
Также сапёры России предотвратили попытку продвижения ВСУ на Запорожском направлении.
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