Расчёты FPV-дронов ВДВ уничтожили военных ВСУ в укрытии под Артёмовском

Расчёты FPV-дронов ВДВ уничтожили украинских военных в укрытии под Артёмовском, сообщили в Минобороны России.

«Беспилотник барражировал в воздухе, зафиксировал цель, выполнил пикирование и нанёс удар по объекту ВСУ, уничтожив его», — передаёт РИА Новости. Также сапёры России предотвратили попытку продвижения ВСУ на Запорожском направлении.