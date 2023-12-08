Сапёры России предотвратили попытку продвижения ВСУ на Запорожском направлении

Сапёры ЮВО предотвратили новую попытку продвижения ВСУ на Запорожском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России, передаёт ТАСС.

«Личный состав батальона организовал прикрытие большого участка переднего края обороны противотанковыми минными полями, что не позволило в дальнейшем продвинуться вперёд технике ВСУ», — заявили в ведомстве.

Ранее ВС России поразили командно-наблюдательные пункты и склады боеприпасов ВСУ.

Также потери ВСУ за прошедшие сутки на Донецком направлении составили до 175 военных.