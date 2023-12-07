В районе Серебрянки: ВС РФ поразили командно-наблюдательные пункты и склады боеприпасов ВСУ
ВС РФ поразили командно-наблюдательные пункты и склады боеприпасов противника
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ВС РФ ударами авиации, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поразили склады боеприпасов и вооружения противника, живую силу и военную технику ВСУ в 121 районе. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Также были поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны и 12-й бригады специального назначения в районе населённого пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики.
Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Весёлая Гора (ДНР) сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины. Также перехвачены реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM производства США. В ДНР и ЛНР уничтожено 27 украинских беспилотников.
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Ситуация на линии боевого соприкосновения
На Купянском направлении профессиональными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами армейской авиации, огнём артиллерии отражено пять атак штурмовых групп 57-й мотопехотной и 41-й механизированной бригад ВСУ возле населённого пункта Синьковка Харьковской области и озера Лиман.
Потери противника составили до 75 военнослужащих, два танка, четыре бронетранспортёра, два пикапа, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, гаубица М198 производства США и орудие Д-30.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с артиллерией отразили две атаки 24-й механизированной бригады и 44-го отдельного стрелкового батальона ВСУ вблизи населённых пунктов Дзержинск и Ямполовка (ДНР).
Общие потери противника составили до 280 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США.
На Донецком направлении подразделениями Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ неподалёку от Клещеевки (ДНР). Потери противника на данном направлении составили до 175 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, две самоходные артиллерийские установки «Акация», САУ «Гвоздика», гаубица Д-30, а также орудие М119 производства США.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии со штурмовой, армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Сладкое, Никольское и Урожайное (ДНР). Потери ВСУ на данном направлении составили до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.
На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям военнослужащих 33-й механизированной бригады ВСУ возле населённого пункта Работино Запорожской области. Потери противника составили до 60 военнослужащих, два автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».
На Херсонском направлении подразделениями российских войск, огнём артиллерии и ударами авиации нанесено поражение противнику вблизи населённого пункта Червоный Маяк Херсонской области. Противник потерял убитыми и ранеными до 65 военнослужащих, поражены два автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».