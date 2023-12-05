Обозреватель Responsible Statecraft Бранко Марсетич выразил мнение, что западные лидеры намеренно пытаются затянуть конфликт на Украине.

По его мнению, становится всё сложнее отрицать, что украинский конфликт мог быть окончен всего через несколько месяцев после его начала и что правительства Соединённых Штатов и Великобритании работали над тем, чтобы этого не случилось.

Ссылаясь на слова лидера фракции «Слуга народа» Давида Арахамии о срыве экс-премьером Британии Борисом Джонсоном мира с Россией, Марсетич заявил, что основной целью Запада было ослабление России.

Украина оказалась расходным материалом в руках Запада, подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной.

Немецко-финский предприниматель Ким Дотком заявил, что Европейский союз и Североатлантический альянс начнут распадаться после победы России в украинском конфликте.