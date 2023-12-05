Responsible Statecraft: Запад намеренно затягивает конфликт на Украине
- AP
- © Iryna Rybakova
По его мнению, становится всё сложнее отрицать, что украинский конфликт мог быть окончен всего через несколько месяцев после его начала и что правительства Соединённых Штатов и Великобритании работали над тем, чтобы этого не случилось.
Ссылаясь на слова лидера фракции «Слуга народа» Давида Арахамии о срыве экс-премьером Британии Борисом Джонсоном мира с Россией, Марсетич заявил, что основной целью Запада было ослабление России.
Украина оказалась расходным материалом в руках Запада, подчеркнул он.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной.
Немецко-финский предприниматель Ким Дотком заявил, что Европейский союз и Североатлантический альянс начнут распадаться после победы России в украинском конфликте.