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Responsible Statecraft: Запад намеренно затягивает конфликт на Украине

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Обозреватель Responsible Statecraft Бранко Марсетич выразил мнение, что западные лидеры намеренно пытаются затянуть конфликт на Украине.
Responsible Statecraft: Запад намеренно затягивает конфликт на Украине
  • AP
  • © Iryna Rybakova

По его мнению, становится всё сложнее отрицать, что украинский конфликт мог быть окончен всего через несколько месяцев после его начала и что правительства Соединённых Штатов и Великобритании работали над тем, чтобы этого не случилось.

Ссылаясь на слова лидера фракции «Слуга народа» Давида Арахамии о срыве экс-премьером Британии Борисом Джонсоном мира с Россией, Марсетич заявил, что основной целью Запада было ослабление России.

Украина оказалась расходным материалом в руках Запада, подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной.

Немецко-финский предприниматель Ким Дотком заявил, что Европейский союз и Североатлантический альянс начнут распадаться после победы России в украинском конфликте.

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