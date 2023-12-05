Европейский союз и Североатлантический альянс начнут распадаться после победы России в украинском конфликте, заявил немецко-финский предприниматель Ким Дотком.

Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).

«ЕС и НАТО распадутся после неизбежной победы России», — говорится в сообщении.

Дотком также призвал украинцев ответить на вопрос, нужно ли Украине вступать в те организации, которые пожертвовали жизнями огромного количества украинцев ради достижения собственных целей.

Ранее ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис заявил, что НАТО повлияло на сокращение населения Украины во время конфликта.