Немецкий бизнесмен Дотком: ЕС и НАТО распадутся после победы России в СВО
- AP
- © Olivier Matthys
Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).
«ЕС и НАТО распадутся после неизбежной победы России», — говорится в сообщении.
Дотком также призвал украинцев ответить на вопрос, нужно ли Украине вступать в те организации, которые пожертвовали жизнями огромного количества украинцев ради достижения собственных целей.
Ранее ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис заявил, что НАТО повлияло на сокращение населения Украины во время конфликта.