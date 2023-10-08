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Журналист Моррис обвинил НАТО в истреблении большей части населения Украины

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НАТО повлияла на сокращение населения Украины во время конфликта, заявил ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.

«НАТО помогла убить большую часть украинцев. Я надеюсь, НАТО гордится тем, что натворила здесь», — сказал он.

По словам журналиста, из-за демографического кризиса после распада Советского Союза на Украине почти не осталось молодёжи, больше всего в стране проживает граждан в возрасте от 30 до 40 лет.

При этом средний возраст украинского военного — 40 лет. Моррис отметил, что с учётом больших потерь ВСУ, НАТО напрямую повлияла на истребление населения Украины, разжигая конфликт.

Ранее аналитик South China Morning Post Самид Баша заявил, что солдаты ВСУ массово дезертируют из-за высоких потерь.

Об участившихся случаях дезертирства на фоне провального контрнаступления сообщал и бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

RT опубликовал видео, как в ДНР 17 военных ВСУ сдались всем опорным пунктом.

Также Минобороны России опубликовало кадры того, как украинские военные сдались в плен российским войскам в районах населённых пунктов Работино и Пятихатки.

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