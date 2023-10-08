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South China Morning Post: солдаты ВСУ массово дезертируют из-за высоких потерь

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На Украине зафиксировано массовое дезертирство из-за усталости солдат на фронте и высоких потерь, заявил аналитик South China Morning Post Самид Баша.

«Приходит всё больше сообщений о постоянно возрастающем уровне стресса и проблемах с психическим здоровьем, при этом солдаты ВСУ неохотно идут в бой», — написал он.

По словам Баша, низкий моральный дух и нехватка боеприпасов привели к массовому дезертирству. Обозреватель, опираясь на свои данные, отметил, что в начале июня украинские пограничники ловили до 20 беглецов в день, а с начала конфликта границу с Румынией незаконно пересекли более 6 тыс. мужчин. Ещё 20 тыс. человек бежали из страны по официальным разрешениям, полученным незаконным путём.

Об участившихся случаях дезертирства на фоне провального контрнаступления сообщал и бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

Ранее RT опубликовал видео, как в ДНР 17 военных ВСУ сдались всем опорным пунктом.

Также Минобороны России опубликовало кадры того, как украинские военные сдались в плен российским войскам в районах населённых пунктов Работино и Пятихатки.

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