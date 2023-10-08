Экс-советник Пентагона сообщил об участившихся случаях дезертирства в ВСУ

В ВСУ участились случаи дезертирства на фоне провального контрнаступления, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

«Происходит массовое дезертирство. Огромное количество людей сдаются на всём протяжении границы. Украинские солдаты устали, они измотаны, их обстреливают», — цитирует его РИА Новости.

По словам Макргегора, украинская армия сейчас представлена наименее подготовленными солдатами.

Вместе с этим американский полковник отметил, что русские бойцы поступают очень мудро, достойно обращаясь с солдатами ВСУ.

«Украинцы знают, что если они захотят сдаться в плен, то по возможности должны выйти на определенную радиочастоту... А русские... помогают украинцам на протяжении всего процесса. Их кормят, за ними ухаживают», — добавил он.

Ранее RT опубликовал видео, как в ДНР 17 военных ВСУ сдались всем опорным пунктом.

Также Минобороны России опубликовало кадры того, как украинские военные сдались в плен российским войскам в районах населённых пунктов Работино и Пятихатки.