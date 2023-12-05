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В ГУР Минобороны Украины назвали удовлетворительным состояние жены Буданова

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Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что состояние жены начальника ГУР Кирилла Буданова Марианны после отравления оценивается как удовлетворительное.
В ГУР Минобороны Украины назвали удовлетворительным состояние жены Буданова
  • Gettyimages.ru
  • © Laurent Van Der Stockt

Его слова приводит украинское издание «Обозреватель».

«Состояние здоровья офицеров ГУР Минобороны Украины и жены начальника разведки Кирилла Буданова Марианны сейчас удовлетворительное», — сказал Юсов.

Представитель ГУР добавил, что они прошли необходимый курс лечения и в настоящий момент находятся под постоянным наблюдением врачей.

В конце ноября Кирилл Буданов подтвердил, что его жену госпитализировали с отравлением.

Как заявил экс-глава украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, женщину могли отравить мышьяком и ртутью.

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