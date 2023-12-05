В ГУР Минобороны Украины назвали удовлетворительным состояние жены Буданова

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что состояние жены начальника ГУР Кирилла Буданова Марианны после отравления оценивается как удовлетворительное.

Его слова приводит украинское издание «Обозреватель».

«Состояние здоровья офицеров ГУР Минобороны Украины и жены начальника разведки Кирилла Буданова Марианны сейчас удовлетворительное», — сказал Юсов.

Представитель ГУР добавил, что они прошли необходимый курс лечения и в настоящий момент находятся под постоянным наблюдением врачей.

В конце ноября Кирилл Буданов подтвердил, что его жену госпитализировали с отравлением.

Как заявил экс-глава украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, женщину могли отравить мышьяком и ртутью.