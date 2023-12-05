В ГУР Минобороны Украины назвали удовлетворительным состояние жены Буданова
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Его слова приводит украинское издание «Обозреватель».
«Состояние здоровья офицеров ГУР Минобороны Украины и жены начальника разведки Кирилла Буданова Марианны сейчас удовлетворительное», — сказал Юсов.
Представитель ГУР добавил, что они прошли необходимый курс лечения и в настоящий момент находятся под постоянным наблюдением врачей.
В конце ноября Кирилл Буданов подтвердил, что его жену госпитализировали с отравлением.
Как заявил экс-глава украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, женщину могли отравить мышьяком и ртутью.