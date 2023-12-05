Обозреватель Лукас Лейрос подготовил материал для издания InfoBRICS, в котором выразил мнение, что политики из стран Запада, а также западные СМИ постепенно готовят общественность к неизбежному поражению украинских властей.

По его словам, чиновники и медиа Запада стараются объяснить людям, что этот конфликт невозможно выиграть, а потому больше нет необходимости продолжать неограниченную поддержку.

«Иными словами, западные чиновники и журналисты готовят общественное мнение к неизбежному поражению Киева», — отмечается в статье.

Также автор подчёркивает желание западных СМИ и политиков сфокусироваться на Израиле как на новой чрезвычайной ситуации.

Отдельно Лейрос добавляет, что заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о плохих новостях с Украины представляет собой признание Запада о скорой катастрофе и бесполезности действий Киева даже со всей помощью западных стран.

Ранее немецкий депутат Сара Вагенкнехт заявила, что Украина превратилась в бездонную бочку.