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Немецкий депутат Вагенкнехт назвала Украину бездонной бочкой

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Немецкий депутат Сара Вагенкнехт заявила, что Украина превратилась в бездонную бочку.
Немецкий депутат Вагенкнехт назвала Украину бездонной бочкой
  • AP
  • © Felipe Dana)

Такое мнение депутат высказала на своём YouTube-канале.

«Как раз Украина всё больше походит на бездонную бочку», — сказала Вагенкнехт.

Как рассказала политик, Германия стала вторым по величине поставщиком вооружения украинской армии. Она добавила, что Германия с начала конфликта напрямую передала Киеву налоговые средства в размере €24 млрд, которые пошли на вооружение и в бюджет Украины.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин намерен продолжить оказывать поддержку Украине, несмотря на проблемы с бюджетом ФРГ.

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