Немецкий депутат Сара Вагенкнехт заявила, что Украина превратилась в бездонную бочку.

Такое мнение депутат высказала на своём YouTube-канале.

«Как раз Украина всё больше походит на бездонную бочку», — сказала Вагенкнехт.

Как рассказала политик, Германия стала вторым по величине поставщиком вооружения украинской армии. Она добавила, что Германия с начала конфликта напрямую передала Киеву налоговые средства в размере €24 млрд, которые пошли на вооружение и в бюджет Украины.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин намерен продолжить оказывать поддержку Украине, несмотря на проблемы с бюджетом ФРГ.