Европейским странам становится всё тяжелее палить деньги в бездонной украинской бочке, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал статью Financial Times о том, что Украина может не получить €50 млрд от ЕС из-за кризиса в Германии и усиления позиций ультраправых партий в Европе.

«Это, скорее всего, вопрос к Европе, им становится всё тяжелее палить деньги в бездонной бочке» — добавил Песков.

Он подчеркнул, что Россия продолжит проведение спецоперации.

Ранее немецкий депутат Сара Вагенкнехт заявила, что Украина превратилась в бездонную бочку.