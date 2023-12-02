Боец батальона «Айдар»* Евгений Дикий заявил в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, что Россия победит из-за искажённого взгляда Киева на конфликт.

При этом он рассказал, что на Украине оператор мобильной связи «Киевстар» использует во время занятой сотовой линии заставку со словами: «Ваш абонент разговаривает. И пока он разговаривает, победа приближается».

«Вот лучше не сформулируешь это кривое мировоззрение, которое за 23-й год сформировалось в тылу», — сказал Дикий.

При этом он добавил, что победа приближается к Москве, а не к Киеву.

Кроме того, боец отметил, что у России нет никаких иллюзий по поводу конфликта, и она движется к своей цели по конкретному плану.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что конфликт на Украине показал США, что технологии не гарантируют победу.

Также в британском журнале The Economist отметили, что Россия, похоже, выигрывает в ситуации вокруг Украины и может одержать победу из-за нерешительности Европы.

* «Айдар» — признан в России экстремистским и запрещён.