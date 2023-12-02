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Макгрегор: конфликт на Украине показал США, что технологии не гарантируют победу

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Конфликт на Украине показал США, что нельзя победить только благодаря современным военным технологиям, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Об этом он написал в соцсети X.

По словам экс-советника, США всегда сосредотачивались на технологиях и считали, что они «решают все проблемы».

«Это не так, и мы убеждаемся в этом на Украине», — сказал Макгрегор.

Ранее в Белом доме вновь заявили, что оказывать Украине военную поддержку будет крайне сложно без одобрения конгрессом США дополнительных ассигнований.

Также в Russia Matters отметили, что успехи России вынудят США заключить мирное соглашение по Украине.

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