Макгрегор: конфликт на Украине показал США, что технологии не гарантируют победу
Об этом он написал в соцсети X.
По словам экс-советника, США всегда сосредотачивались на технологиях и считали, что они «решают все проблемы».
«Это не так, и мы убеждаемся в этом на Украине», — сказал Макгрегор.
Ранее в Белом доме вновь заявили, что оказывать Украине военную поддержку будет крайне сложно без одобрения конгрессом США дополнительных ассигнований.
Также в Russia Matters отметили, что успехи России вынудят США заключить мирное соглашение по Украине.