Russia Matters: успехи России вынудят США заключить мирное соглашение по Украине
- РИА Новости
Такое мнение в статье для портала Russia Matters высказал обозреватель Анатоль Ливен.
«США в итоге столкнутся с выбором между мирным соглашением и прямым вмешательством на стороне Украины, которое явно отвергают (президент США. — RT) Джо Байден и большинство американских политиков», — говорится в публикации.
По мнению Ливена, в следующем году можно ожидать перемен в мышлении среди американских политиков, а статьи о провале контрнаступления ВСУ в американских СМИ свидетельствуют о начале этого процесса.
Ранее профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Вашингтон может вынудить Киев сесть за стол переговоров с Москвой.