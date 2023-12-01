Russia Matters: успехи России вынудят США заключить мирное соглашение по Украине

Соединённые Штаты не станут напрямую вмешиваться в украинский конфликт и согласятся на заключение мирного соглашения с Россией, если ситуация на Украине не изменится в пользу Киева.

Такое мнение в статье для портала Russia Matters высказал обозреватель Анатоль Ливен.

«США в итоге столкнутся с выбором между мирным соглашением и прямым вмешательством на стороне Украины, которое явно отвергают (президент США. — RT) Джо Байден и большинство американских политиков», — говорится в публикации.

По мнению Ливена, в следующем году можно ожидать перемен в мышлении среди американских политиков, а статьи о провале контрнаступления ВСУ в американских СМИ свидетельствуют о начале этого процесса.

Ранее профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Вашингтон может вынудить Киев сесть за стол переговоров с Москвой.