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Russia Matters: успехи России вынудят США заключить мирное соглашение по Украине

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Соединённые Штаты не станут напрямую вмешиваться в украинский конфликт и согласятся на заключение мирного соглашения с Россией, если ситуация на Украине не изменится в пользу Киева.
Russia Matters: успехи России вынудят США заключить мирное соглашение по Украине
  • РИА Новости

Такое мнение в статье для портала Russia Matters высказал обозреватель Анатоль Ливен.

«США в итоге столкнутся с выбором между мирным соглашением и прямым вмешательством на стороне Украины, которое явно отвергают (президент США. — RT) Джо Байден и большинство американских политиков», — говорится в публикации.

По мнению Ливена, в следующем году можно ожидать перемен в мышлении среди американских политиков, а статьи о провале контрнаступления ВСУ в американских СМИ свидетельствуют о начале этого процесса.

Ранее профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Вашингтон может вынудить Киев сесть за стол переговоров с Москвой.

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