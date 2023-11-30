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Economist: Путин побеждает на Украине

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Россия, похоже, выигрывает в ситуации вокруг Украины и может одержать победу из-за нерешительности Европы, пишет британский журнал The Economist.
Economist: Путин побеждает на Украине
  • Gettyimages.ru

«Запад мог бы сделать гораздо больше, чтобы расстроить планы Путина. При желании он мог бы задействовать намного большие промышленные и финансовые ресурсы, чем те, которыми располагает Россия», — утверждает еженедельник.

По оценкам журналистов, отсутствие стратегического видения мешает Западу, особенно в Европе.

«Причина, делающая возможной победу Путина, состоит в том, что её условием является выносливость, а не захват территорий», — убеждены авторы.

Вместе с этим Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный «поссорились», а внутренние опросы на Украине показывают, что коррупционные скандалы и опасения по поводу будущего страны подорвали репутацию Зеленского среди избирателей, говорится в статье.

Как писала The Wall Street Journal, экономика России выдержала испытание санкциями, которые были введены Западом после начала спецоперации на Украине, а также продемонстрировала свою прочность.

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