KT: в Запорожье сотрудники военкоматов будут ходить по домам призывников
Об этом сообщает Klymenko Time.
Для этого сформирована 21 мобильная группа, её сотрудники будут ходить по адресам с 07:00 до 09:00 и с 17:00 до 19:00.
Местные жители будут обязаны впускать такие группы в многоквартирные дома, пишет издание.
Также власти Закарпатской области Украины с 1 декабря вводят проверку документов у граждан в регионе до окончания действия военного положения.
9 ноября Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине до 14 февраля 2024 года.
В Минобороны Украины при этом отмечали, что сотни тысяч украинцев делают всё возможное, чтобы избежать мобилизации.