KT: в Запорожье сотрудники военкоматов будут ходить по домам призывников

В Запорожье, находящемся под контролем ВСУ, сотрудники военкоматов будут ходить по домам призывников, такое решение принял городской совет.

Об этом сообщает Klymenko Time.

Для этого сформирована 21 мобильная группа, её сотрудники будут ходить по адресам с 07:00 до 09:00 и с 17:00 до 19:00.

Местные жители будут обязаны впускать такие группы в многоквартирные дома, пишет издание.

Также власти Закарпатской области Украины с 1 декабря вводят проверку документов у граждан в регионе до окончания действия военного положения.

9 ноября Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине до 14 февраля 2024 года.

В Минобороны Украины при этом отмечали, что сотни тысяч украинцев делают всё возможное, чтобы избежать мобилизации.