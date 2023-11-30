В Закарпатье ввели проверку документов граждан на территории области
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«Совет обороны области принял решение ввести проверку документов лиц на территории Закарпатской области. Изменения вступят в силу с завтрашнего дня, 1 декабря 2023 года», — говорится в заявлении администрации в соцсетях.
На территории Закарпатской области будут назначены коменданты районов и городов, которые определят уполномоченные лица для проведения проверки документов.
9 ноября Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине до 14 февраля 2024 года.
В Минобороны Украины при этом отмечали, что сотни тысяч украинцев делают всё возможное, чтобы избежать мобилизации. Так, в Сумской области водитель автомобиля на блокпосту избил сотрудника военкомата, который пытался вручить повестку.