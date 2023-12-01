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Зеленский: на Западе слышны голоса за переговоры с Россией, но без давления

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Владимир Зеленский заявил, что слышит голоса в западных странах в пользу переговоров с Россией, но не чувствует по этому вопросу давления.
Зеленский: на Западе слышны голоса за переговоры с Россией, но без давления
  • AP
  • © Virginia Mayo

Об этом он сказал в интервью агентству Associated Press.

Он отметил, что не чувствует давления со стороны Запада по поводу запуска переговорного процесса на фоне провала украинского контрнаступления.

При этом Зеленский признал, что «некоторые голоса» в пользу этого слышны.

Ранее российский президент Владимир Путин во время речи на G20 заявил, что Россия не отказывалась от мирных переговоров с Украиной.

Как утверждал Арахамия, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон отговорил Украину подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией.

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