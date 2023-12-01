Зеленский: на Западе слышны голоса за переговоры с Россией, но без давления

Владимир Зеленский заявил, что слышит голоса в западных странах в пользу переговоров с Россией, но не чувствует по этому вопросу давления.

Об этом он сказал в интервью агентству Associated Press.

Он отметил, что не чувствует давления со стороны Запада по поводу запуска переговорного процесса на фоне провала украинского контрнаступления.

При этом Зеленский признал, что «некоторые голоса» в пользу этого слышны.

Ранее российский президент Владимир Путин во время речи на G20 заявил, что Россия не отказывалась от мирных переговоров с Украиной.

Как утверждал Арахамия, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон отговорил Украину подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией.