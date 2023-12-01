RT в Telegram
Подпишись

Медик ВСУ Муцей заявила, что хотела расстрелять трёх украинских военных

Короткая ссылка
Медик ВСУ Анастасия Муцей рассказала в интервью ТСН, что украинские военные часто проявляют непрофессионализм на поле боя, и в связи с этим она однажды хотела расстрелять трёх солдат ВСУ.

«Были три деда, которых я вела на позиции. Я думала, я их расстреляю», — сказала Муцей.

По её словам, один из них остановился там, где нельзя останавливаться, где постоянно обстреливают.

«Я сняла оружие с предохранителя. Сказала: «Если ты сейчас не встанешь, я стрельну и пойду дальше». И он встал и пошёл», — сказала украинский медик.

Ранее сообщалось, что ВСУ при бегстве с позиций под Донецком оставили около двух сотен тел.

Также Генпрокуратура Украины сообщила о росте числа дезертиров из ВСУ в десятки раз.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить