Медик ВСУ Анастасия Муцей рассказала в интервью ТСН, что украинские военные часто проявляют непрофессионализм на поле боя, и в связи с этим она однажды хотела расстрелять трёх солдат ВСУ.

«Были три деда, которых я вела на позиции. Я думала, я их расстреляю», — сказала Муцей.

По её словам, один из них остановился там, где нельзя останавливаться, где постоянно обстреливают.

«Я сняла оружие с предохранителя. Сказала: «Если ты сейчас не встанешь, я стрельну и пойду дальше». И он встал и пошёл», — сказала украинский медик.

Ранее сообщалось, что ВСУ при бегстве с позиций под Донецком оставили около двух сотен тел.

Также Генпрокуратура Украины сообщила о росте числа дезертиров из ВСУ в десятки раз.