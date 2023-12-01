Медик ВСУ Муцей заявила, что хотела расстрелять трёх украинских военных
«Были три деда, которых я вела на позиции. Я думала, я их расстреляю», — сказала Муцей.
По её словам, один из них остановился там, где нельзя останавливаться, где постоянно обстреливают.
«Я сняла оружие с предохранителя. Сказала: «Если ты сейчас не встанешь, я стрельну и пойду дальше». И он встал и пошёл», — сказала украинский медик.
Ранее сообщалось, что ВСУ при бегстве с позиций под Донецком оставили около двух сотен тел.
Также Генпрокуратура Украины сообщила о росте числа дезертиров из ВСУ в десятки раз.