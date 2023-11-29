Гагин: ВСУ при бегстве с позиций под Донецком оставили около двух сотен тел
- AP
«Оставленные украинские позиции под Донецком усеяны огромным количеством тел украинских солдат, которые были брошены. Противник, убегая, даже не пытался их эвакуировать. Пока насчитали около двух сотен», — рассказал он ТАСС.
Он уточнил, что теперь эвакуацией тел украинских военных приходится заниматься российским войскам.
Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что командиры подразделений украинской армии угрожают бойцам, говоря, что в случае отказа идти в атаку их не станут эвакуировать с поля боя.