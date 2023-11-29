Гагин: ВСУ при бегстве с позиций под Донецком оставили около двух сотен тел

Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что ВСУ при бегстве с позиций под Донецком бросили около 200 тел сослуживцев.

«Оставленные украинские позиции под Донецком усеяны огромным количеством тел украинских солдат, которые были брошены. Противник, убегая, даже не пытался их эвакуировать. Пока насчитали около двух сотен», — рассказал он ТАСС.

Он уточнил, что теперь эвакуацией тел украинских военных приходится заниматься российским войскам.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что командиры подразделений украинской армии угрожают бойцам, говоря, что в случае отказа идти в атаку их не станут эвакуировать с поля боя.