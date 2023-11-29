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Гагин: ВСУ при бегстве с позиций под Донецком оставили около двух сотен тел

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Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что ВСУ при бегстве с позиций под Донецком бросили около 200 тел сослуживцев.
Гагин: ВСУ при бегстве с позиций под Донецком оставили около двух сотен тел
  • AP

«Оставленные украинские позиции под Донецком усеяны огромным количеством тел украинских солдат, которые были брошены. Противник, убегая, даже не пытался их эвакуировать. Пока насчитали около двух сотен», — рассказал он ТАСС.

Он уточнил, что теперь эвакуацией тел украинских военных приходится заниматься российским войскам.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что командиры подразделений украинской армии угрожают бойцам, говоря, что в случае отказа идти в атаку их не станут эвакуировать с поля боя.

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