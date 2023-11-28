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Пленный боец ВСУ рассказал, как командиры угрожают не проводить эвакуацию

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Командиры подразделений ВСУ угрожают бойцам, говоря им, что в случае отказа идти в атаку их не станут эвакуировать с поля боя. Об этом рассказал украинский военный, попавший в плен в районе Новопрокоповки в Запорожской области.
Пленный боец ВСУ рассказал, как командиры угрожают не проводить эвакуацию
  • AP
  • © Libkos

По словам пленного, подобные угрозы передают по рации из штаба. Командиры твердят, что штурмовики должны продвигаться вперёд.

«А если вы не пойдёте — мы вас не эвакуируем оттуда», — процитировал пленный одного из командиров.

Военнослужащий ВСУ также рассказал о неэффективности поставляемых Западом кассетных боеприпасов в качестве огневой поддержки.

Помимо этого, он подметил большую концентрацию российских беспилотников на поле боя и точную работу миномётных расчётов ВС России, передаёт РИА Новости.

Другой пленный украинский военнослужащий ранее рассказал, что в рядах ВСУ очень большое число отказников.

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