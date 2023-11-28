Пленный боец ВСУ рассказал, как командиры угрожают не проводить эвакуацию
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По словам пленного, подобные угрозы передают по рации из штаба. Командиры твердят, что штурмовики должны продвигаться вперёд.
«А если вы не пойдёте — мы вас не эвакуируем оттуда», — процитировал пленный одного из командиров.
Военнослужащий ВСУ также рассказал о неэффективности поставляемых Западом кассетных боеприпасов в качестве огневой поддержки.
Помимо этого, он подметил большую концентрацию российских беспилотников на поле боя и точную работу миномётных расчётов ВС России, передаёт РИА Новости.
Другой пленный украинский военнослужащий ранее рассказал, что в рядах ВСУ очень большое число отказников.