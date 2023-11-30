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Вице-премьер Киргизии приказал пресечь работу всех интим-салонов до 1 декабря

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Вице-премьер и глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев приказал до завтра упразднить все заведения в республике, где оказывают интимные услуги.
Вице-премьер Киргизии приказал пресечь работу всех интим-салонов до 1 декабря
  • Gettyimages.ru

«Ташиев отметил необходимость контроля за деятельностью органов государственной власти по пресечению незаконной деятельности по организации различных увеселительных заведений, банных комплексов и притонов, представляющих гражданам услуги интимного характера», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госкомитета.

Отмечается, что руководители государственных и муниципальных органов власти, а также правоохранители получили указ прекратить к 1 декабря работу подобных заведений в республике.

Глава комитета пригрозил, что чиновники «поплатятся должностями» в случае, если интим-салоны будут обнаружены после указанной даты.

Ранее германский союз сотрудников секс-индустрии пригласил канцлера Германии Олафа Шольца в бордель для совместного поиска решения проблем с проституцией в стране.

До этого в польском городе Домброва-Гурнича разгорелся сексуальный скандал вокруг прихода Пресвятой Девы Марии Ангельской. Как пишет Gazeta Wyborcza, вечеринку с участием «мужчины по вызову» организовал в своей служебной квартире отец Томаш.

Священники из Сосновецкой епархии, которая подчиняется Ченстоховской архиепархии, со своей стороны, отметили, что у отца Томаша «проблемы с сексуальностью», но никто «пальцем не пошевелил, чтобы помочь ему», отмечают польские журналисты.

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