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В Польше священники устроили секс-вечеринку с мужчиной по вызову

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В польском городе Домброва-Гурнича разгорелся сексуальный скандал вокруг прихода Пресвятой Девы Марии Ангельской. Как пишет Gazeta Wyborcza, вечеринку с участием «мужчины по вызову» организовал в своей служебной квартире отец Томаш, который также работает редактором католической газеты Niedziela Sosnowiecka.
В Польше священники устроили секс-вечеринку с мужчиной по вызову
  • Gettyimages.ru
  • © diego_cervo

«Вечеринка вышла из-под контроля, и мужчина, занимающийся проституцией, потерял сознание. Тогда один из участников вечеринки вызвал скорую помощь, однако когда приехали спасатели, их не стали пускать. Медики вызвали полицию», — пишет польская газета.

Как утверждается, священники, пришедшие на оргию, приняли таблетки для потенции.

По словам журналиста Казимежа Совы, это «не первый сексуальный скандал, в частности гомосексуальный скандал, в этой епархии».

«Нужна решительная реакция Ватикана», — сказал он.

Отмечается, что теперь отцу Томашу «грозят профессиональные последствия».

Газета пишет, что отголоски секс-вечеринки в квартире священника «не могут умолкнуть». Так, польский священник Даниэль Галус на фоне скандала заявил о сокрытиях подобных злоупотреблений в Ченстоховской архиепархии.

Священники из Сосновецкой епархии, которая подчиняется Ченстоховской архиепархии, со своей стороны отметили, что у отца Томаша «проблемы с сексуальностью», но никто «пальцем не пошевелил, чтобы помочь ему», отмечают польские журналисты.

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