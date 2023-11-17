RT в Telegram
Подпишись

Шольца пригласили в бордель для решения проблем с проституцией в Германии

Короткая ссылка
Германский союз сотрудников секс-индустрии пригласил канцлера Германии Олафа Шольца в бордель для совместного поиска решения проблем с проституцией в стране.

Как сообщает РИА Новости, сотрудники секс-индустрии в ФРГ пригласили Шольца на фоне его заявлений о том, что продажу интимных отношений нельзя считать чем-то естественным.

«Мы хотели бы предоставить вам нашу экспертизу и сердечно приглашаем вас на дискуссию и экскурсию по борделю в Берлине», — говорится в обращении к канцлеру.

В союзе выразили согласие с позицией Шольца о недопустимости торговли людьми и эксплуатацией, однако отметили, что их работники этим не занимаются, а лишь «предоставляют хорошие и ценные услуги».

Ранее в польском городе Домброва-Гурнича разгорелся сексуальный скандал вокруг прихода Пресвятой Девы Марии Ангельской. Как пишет Gazeta Wyborcza, вечеринку с участием «мужчины по вызову» организовал в своей служебной квартире отец Томаш.

Священники из Сосновецкой епархии, которая подчиняется Ченстоховской архиепархии, со своей стороны, отметили, что у отца Томаша «проблемы с сексуальностью», но никто «пальцем не пошевелил, чтобы помочь ему», отмечают польские журналисты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить