Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила RT, что именно Запад запретил Киеву вести переговоры с Москвой.

«Весной 2022 года Киев запросил переговоры с Россией, на что Россия дала своё согласие и начала в ответ на эту просьбу вести переговоры. И именно Запад, именно Вашингтон, именно Лондон заблокировали, буквально запретили Киеву вести переговоры с нашей страной. Почему? Потому что переговоры — это путь к миру, деэскалации, остановке боевых действий, а им это было не нужно. Они заявляли о необходимости дальнейшего ведения боевых действий», — отметила Захарова.

Также она напомнила заявление представителей элит Запада, призывавших разрешить ситуацию исключительно на поле боя.

Ранее российский президент Владимир Путин во время речи на G20 заявил, что Россия не отказывалась от мирных переговоров с Украиной.

Как утверждал глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон отговорил Украину подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией.