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País: украинский волонтёр признал, что на Украине устали от конфликта

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Украинский волонтёр признал, что население Украины устало от конфликта, пишет газета El País.
País: украинский волонтёр признал, что на Украине устали от конфликта
  • AP
  • © Bram Janssen

«Многие спрашивают меня об усталости от войны. И, да, конечно, она есть», — заявил собеседник издания.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска продолжат снижать наступательный потенциал ВСУ на всех направлениях.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что интерес к Украине будет угасать из-за ситуации на Ближнем Востоке, а Запад будет ощущать усталость от украинского конфликта.

Газета Financial Times писала, что мир начинает уставать от Украины из-за её нежелания начинать переговоры.

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