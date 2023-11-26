Украинский волонтёр признал, что население Украины устало от конфликта, пишет газета El País.

«Многие спрашивают меня об усталости от войны. И, да, конечно, она есть», — заявил собеседник издания.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска продолжат снижать наступательный потенциал ВСУ на всех направлениях.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что интерес к Украине будет угасать из-за ситуации на Ближнем Востоке, а Запад будет ощущать усталость от украинского конфликта.

Газета Financial Times писала, что мир начинает уставать от Украины из-за её нежелания начинать переговоры.