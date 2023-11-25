Сенатор: заявление Арахамии характеризует Украину как марионеточное государство

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление члена комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давида Арахамии о том, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон отговорил Украину подписывать мир с Россией.

По словам сенатора, заявление Арахамии характеризует всю политику Украины.

«Это характеризует Украину как государство, которое слушается указаний из-за пределов. От Евросоюза, от США, от Джонсона. То есть это несамостоятельное, марионеточное государство, руководствующееся указаниями из-за рубежа. И это руководство приносит огромную беду украинскому народу и в принципе уничтожает Украину как государство», — считает Цеков.

Он добавил, что ситуация на Украине очень тяжёлая, даже критичная.

«Им задают вопросы, и они стараются как-то оправдаться перед гражданами Украины, но делают это очень глупо и неуклюже. Они показывают свою сущность и сущность этого украинского государства... показывают всю ничтожность нынешней украинской политической верхушки», — уверен собеседник RT.

Он также обратил внимание на то, что попытка Бориса Джонсона запретить переговорный процесс с Россией указывает на то, что для него жизни украинцев — ничто.

«Воюйте, воюйте и воюйте. При этом он хоть и не сказал «за интересы Англии», но на самом деле украинцы воюют за интересы Англии. Борис Джонсон — человек, способствовавший массовой гибели народа Украины. Но он пособник, а исполнители — президент Украины и всё его окружение, в том числе и Арахамия. Арахамия в первых рядах тех людей, которые уничтожали народ Украины», — заключил Цеков.

Ранее глава фракции партии «Слуга народа» и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в интервью телеканалу «1+1» заявил, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон отговорил Украину подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией.