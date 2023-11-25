RT в Telegram
Подпишись

Азаров: Запад будет накачивать Украину оружием, пока Россия не «даст по зубам»

Короткая ссылка
Запад продолжит накачку киевского режима оружием, пока Россия не «даст по зубам» и не начнёт диктовать свою линию поведения, заявил бывший украинский премьер Николай Азаров.

«Они, может быть, и уменьшат эти суммы (поддержки Украины. — RT), но они будут настойчиво проводить свою политику до тех пор, пока Россия не даст по зубам. Пока Россия не начнёт диктовать свою линию поведения», — сказал он в интервью РИА Новости.

По мнению Азарова, приоритетной задачей должна стать смена режима на Украине и приход к власти других, «нормальных политических сил», которые откажутся от той роли, которую в Вашингтоне выделили стране.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что мысли о возможности победить Россию не делают чести западным дипломатам.

Он также заявил, что Запад намерен добиваться прекращения огня на Украине с целью накачки украинской армии оружием.

Лавров напомнил о лживых обещаниях Запада о нерасширении НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить