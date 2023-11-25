Азаров: Запад будет накачивать Украину оружием, пока Россия не «даст по зубам»

Запад продолжит накачку киевского режима оружием, пока Россия не «даст по зубам» и не начнёт диктовать свою линию поведения, заявил бывший украинский премьер Николай Азаров.

«Они, может быть, и уменьшат эти суммы (поддержки Украины. — RT), но они будут настойчиво проводить свою политику до тех пор, пока Россия не даст по зубам. Пока Россия не начнёт диктовать свою линию поведения», — сказал он в интервью РИА Новости.

По мнению Азарова, приоритетной задачей должна стать смена режима на Украине и приход к власти других, «нормальных политических сил», которые откажутся от той роли, которую в Вашингтоне выделили стране.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что мысли о возможности победить Россию не делают чести западным дипломатам.

Он также заявил, что Запад намерен добиваться прекращения огня на Украине с целью накачки украинской армии оружием.

Лавров напомнил о лживых обещаниях Запада о нерасширении НАТО.