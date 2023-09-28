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Лавров: мысли о возможности победить Россию не делают чести западным дипломатам

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Мысли Запада о том, что Россию можно победить, не делают чести Западу, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров: мысли о возможности победить Россию не делают чести западным дипломатам
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что Киев ведёт себя так, как будто это он «заказывает музыку», а Запад твердит «ни слова об Украине без Украины».

По словам министра, эта позиция либо не отражает наличие здравого смысла у тех, кто руководит «войной против России», либо отражает уверенность Запада в том, что он Россию победит.

И то и другое не делает никакой чести западным дипломатам, добавил Лавров.

Он также заявил, что Запад намерен добиваться прекращения огня на Украине с целью накачки украинской армии оружием.

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что контрнаступление украинских военных захлебнулось.

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