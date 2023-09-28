Лавров: мысли о возможности победить Россию не делают чести западным дипломатам

Мысли Запада о том, что Россию можно победить, не делают чести Западу, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что Киев ведёт себя так, как будто это он «заказывает музыку», а Запад твердит «ни слова об Украине без Украины».

По словам министра, эта позиция либо не отражает наличие здравого смысла у тех, кто руководит «войной против России», либо отражает уверенность Запада в том, что он Россию победит.

И то и другое не делает никакой чести западным дипломатам, добавил Лавров.

Он также заявил, что Запад намерен добиваться прекращения огня на Украине с целью накачки украинской армии оружием.

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что контрнаступление украинских военных захлебнулось.