Зеленский заявил, что Украине нужно одержать три победы на Западе
«Нам нужны три победы. Первая победа с конгрессом. Это вызов. Это непросто. Не всё зависит от нас. Но Украина должна делать всё, что от неё зависит, и даже больше, чтобы помощь была», — цитирует его РИА Новости.
Второй задачей Зеленский назвал выделение Евросоюзом помощи на сумму €50 млрд.
«Третьей историей» он обозначил открытый диалог о членстве Украины в ЕС.
Ранее в The American Conservative отметили, что Зеленский начал осознавать, что Запад перестаёт верить в возможность благоприятного для Украины завершения конфликта.
Как писала газета The Financial Times, на Украине ощущается страх, что западные страны забудут о конфликте и замедлят поставки вооружений и финансирование для украинской армии.