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Зеленский заявил, что Украине нужно одержать три победы на Западе

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Украине нужно три победы на Западе, чтобы сохранить помощь союзников и решить важные задачи, заявил Владимир Зеленский.

«Нам нужны три победы. Первая победа с конгрессом. Это вызов. Это непросто. Не всё зависит от нас. Но Украина должна делать всё, что от неё зависит, и даже больше, чтобы помощь была», — цитирует его РИА Новости.

Второй задачей Зеленский назвал выделение Евросоюзом помощи на сумму €50 млрд.

«Третьей историей» он обозначил открытый диалог о членстве Украины в ЕС.

Ранее в The American Conservative отметили, что Зеленский начал осознавать, что Запад перестаёт верить в возможность благоприятного для Украины завершения конфликта.

Как писала газета The Financial Times, на Украине ощущается страх, что западные страны забудут о конфликте и замедлят поставки вооружений и финансирование для украинской армии.

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