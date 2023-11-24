Пашинян: Армения поддерживает единство и государственность Грузии
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«Я в своих публичных заявлениях несколько раз заявлял, что мы полноценно и однозначно поддерживаем единство и государственность Грузии», — сказал Пашинян в прямом эфире, отвечая на вопрос, готова ли Армения признать Абхазию и Южную Осетию «оккупированными Россией территориями».
Его слова приводит РИА Новости.
Он подчеркнул, что Армения «однозначно и полноценно» поддерживает единство, суверенитет, территориальную целостность, независимость и демократию Грузии.
В начале ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил грузинского коллегу Георгия Гахарию с победой правящей партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах.