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Пашинян: Армения поддерживает единство и государственность Грузии

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван поддерживает территориальную целостность Грузии.
Пашинян: Армения поддерживает единство и государственность Грузии
  • globallookpress.com

«Я в своих публичных заявлениях несколько раз заявлял, что мы полноценно и однозначно поддерживаем единство и государственность Грузии», — сказал Пашинян в прямом эфире, отвечая на вопрос, готова ли Армения признать Абхазию и Южную Осетию «оккупированными Россией территориями».

Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что Армения «однозначно и полноценно» поддерживает единство, суверенитет, территориальную целостность, независимость и демократию Грузии.

В начале ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил грузинского коллегу Георгия Гахарию с победой правящей партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах.

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