Пашинян поздравил премьера Грузии с победой правящей партии на выборах
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«Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян поздравил премьер-министра Грузии Георгия Гахарию с победой правящей партии на парламентских выборах и пожелал успехов», — говорится в сообщении на сайте грузинского правительства.
Отмечается, что в ходе телефонных переговоров стороны подчеркнули сложившиеся дружественные и добрососедские отношения между странами.
Ранее правящая партия «Грузинская мечта» победила на парламентских выборах, набрав 48,15% голосов.