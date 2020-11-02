Пашинян поздравил премьера Грузии с победой правящей партии на выборах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил грузинского коллегу Георгия Гахарию с победой правящей партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах.

«Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян поздравил премьер-министра Грузии Георгия Гахарию с победой правящей партии на парламентских выборах и пожелал успехов», — говорится в сообщении на сайте грузинского правительства.

Отмечается, что в ходе телефонных переговоров стороны подчеркнули сложившиеся дружественные и добрососедские отношения между странами.

Ранее правящая партия «Грузинская мечта» победила на парламентских выборах, набрав 48,15% голосов.