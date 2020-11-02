Пашинян поздравил премьера Грузии с победой правящей партии на выборах

Короткая ссылка
Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил грузинского коллегу Георгия Гахарию с победой правящей партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах.
Пашинян поздравил премьера Грузии с победой правящей партии на выборах
  • © Сайт премьер-министра Республики Армения

«Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян поздравил премьер-министра Грузии Георгия Гахарию с победой правящей партии на парламентских выборах и пожелал успехов», — говорится в сообщении на сайте грузинского правительства.

Отмечается, что в ходе телефонных переговоров стороны подчеркнули сложившиеся дружественные и добрососедские отношения между странами.

Ранее правящая партия «Грузинская мечта» победила на парламентских выборах, набрав 48,15% голосов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить