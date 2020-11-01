Правящая партия Грузии победила на выборах с 48,15% голосов

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Правящая партия «Грузинская мечта» победила на парламентских выборах с 48,15% голосов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центризбиркома республики после обработки 100% бюллетеней.
Правящая партия Грузии победила на выборах с 48,15% голосов
  • Reuters

Второе место занимает оппозиционный блок «Сила в единстве» с 27,14% голосов.

В парламент прошли также ещё шесть партий и один блок.

Партия экс-спикера парламента республики Нино Бурджанадзе «Единая Грузия» набрала 0,85% голосов и не прошла в парламент.

Как уточняет Интерфакс, второй тур парламентских выборов состоится во всех восьми одномандатных округах Тбилиси, а также шести округах в регионах — Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Хашури, Рустави и Телави.

Ранее в оппозиции Грузии назвали итоги выборов в парламент нелегитимными.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, в свою очередь, назвала прошедшие в стране выборы европейскими.

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