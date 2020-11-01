Правящая партия Грузии победила на выборах с 48,15% голосов
- Reuters
Второе место занимает оппозиционный блок «Сила в единстве» с 27,14% голосов.
В парламент прошли также ещё шесть партий и один блок.
Партия экс-спикера парламента республики Нино Бурджанадзе «Единая Грузия» набрала 0,85% голосов и не прошла в парламент.
Как уточняет Интерфакс, второй тур парламентских выборов состоится во всех восьми одномандатных округах Тбилиси, а также шести округах в регионах — Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Хашури, Рустави и Телави.
Ранее в оппозиции Грузии назвали итоги выборов в парламент нелегитимными.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, в свою очередь, назвала прошедшие в стране выборы европейскими.