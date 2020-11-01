В оппозиции Грузии назвали итоги выборов в парламент нелегитимными
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«Это были не выборы, это была война», — заявил мажоритарный кандидат от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия.
Он подчеркнул, что выборы были тотально сфальсифицированы, и призвал граждан прийти на протестную акцию.
Лидер партии «Лейбористов» Шалва Нателашвили отметил, что власти осуществили тотальную фальсификацию итогов выборов и акции протеста продолжатся до тех пор, пока не будут назначены повторные выборы.
По данным ЦИК Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» лидирует в голосовании с 54,72% голосов, а оппозиционный блок «Сила в единстве» набирает 23,61%.