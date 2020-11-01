В оппозиции Грузии назвали итоги выборов в парламент нелегитимными

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В Грузии оппозиционные партии считают итоги парламентских выборов нелегитимными и утверждают о тотальной фальсификации.
В оппозиции Грузии назвали итоги выборов в парламент нелегитимными
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Это были не выборы, это была война», — заявил мажоритарный кандидат от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия.

Он подчеркнул, что выборы были тотально сфальсифицированы, и призвал граждан прийти на протестную акцию.

Лидер партии «Лейбористов» Шалва Нателашвили отметил, что власти осуществили тотальную фальсификацию итогов выборов и акции протеста продолжатся до тех пор, пока не будут назначены повторные выборы.

По данным ЦИК Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» лидирует в голосовании с 54,72% голосов, а оппозиционный блок «Сила в единстве» набирает 23,61%.

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