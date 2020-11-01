В ЦИК Грузии оценили прошедшие в стране парламентские выборы

Выборы в парламент Грузии прошли в спокойной обстановке, заявила в ходе брифинга глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Тамар Жвания.

«Выборы прошли в спокойной обстановке, за исключением нескольких случаев, избиратели смогли реализовать право, данное им конституцией, и сделали свой выбор. Хочу поблагодарить избирателей за проявленное неравнодушие и активную гражданскую позицию», — цитирует РИА Новости Жванию.

По данным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта» лидирует в голосовании с 54,72% голосов, а оппозиционный блок «Сила в единстве» набирает 23,61%.

Ранее в ЦИК Грузии назвали явку избирателей на парламентских выборах.