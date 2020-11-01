В ЦИК Грузии оценили прошедшие в стране парламентские выборы

Короткая ссылка
Выборы в парламент Грузии прошли в спокойной обстановке, заявила в ходе брифинга глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Тамар Жвания.
В ЦИК Грузии оценили прошедшие в стране парламентские выборы
  • Reuters

«Выборы прошли в спокойной обстановке, за исключением нескольких случаев, избиратели смогли реализовать право, данное им конституцией, и сделали свой выбор. Хочу поблагодарить избирателей за проявленное неравнодушие и активную гражданскую позицию», — цитирует РИА Новости Жванию.

По данным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта» лидирует в голосовании с 54,72% голосов, а оппозиционный блок «Сила в единстве» набирает 23,61%.

Ранее в ЦИК Грузии назвали явку избирателей на парламентских выборах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить