Президент Грузии назвала выборы в стране европейскими

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала прошедшие в стране выборы «европейскими», отметив, что они состоялись «мирно и справедливо».

«Грузия смогла провести мирные, справедливые, безопасные и демократические выборы. Можно сказать, европейские выборы. Несмотря на сложнейшие и беспрецедентные вызовы, вчерашние выборы ещё раз показали всему миру, что наша страна продолжает демократический путь», — цитирует Зурабишвили РИА Новости.

В бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека оценили парламентские выборы как свободные, но не безукоризненные.

Лидер партии «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе, в свою очередь, заявила, что не собирается признавать легитимность выборов даже в том случае, если её партия преодолеет 1%-ный барьер и пройдёт в парламент.

Ранее стало известно, что после обработки бюллетеней с 90,56% участков на парламентских выборах в Грузии правящая партия «Грузинская мечта» набирает 48,13% голосов избирателей.

Исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что партия уже получила парламентское большинство.