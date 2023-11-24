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РИА Новости: расчёт «Града» помешал бойцам ВСУ высадиться на левый берег Днепра

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Российский расчёт установки РСЗО БМ-21 «Град» сорвал ночную попытку военных ВСУ переправиться на левый берег Днепра на Херсонском направлении.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Обстановка на фронте всегда горячая. Но мы настолько хорошие пожарники, что мы этот огонь тушим быстро», — сказал командир боевой машины группировки войск «Днепр» с позывным Ротор.

Ранее операторы дронов-камикадзе Тульских десантников поразили пехоту ВСУ у Артёмовска.

Также сообщалось, что экипажи новейших танков Т-90М «Прорыв» готовятся к боям в зоне СВО.

Кроме того, ВС России отразили атаку Нацгвардии Украины на Краснолиманском направлении.

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